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Шаман помог спасти из пожара ребенка и пенсионерку в Бурятии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое прохожих спасли ребенка и женщину из горящего дома в Улан-Удэ, сообщает во вторник пресс-служба забайкальского МЧС.

Отмечается, что одним из спасителей оказался местный шаман Нима Балданов. Возвращаясь домой в село из города, он увидел, что из одного из жилых домов идет густой дым, попросил сотрудницу местного магазина вызвать пожарных и вместе с очевидцами выкатил машину из соседней ограды.

"Из проезжавшего мимо автомобиля вышел мужчина, который, заглянув в окно, увидел, что внутри находится ребенок. В доме также была пожилая женщина. Разбив окно, мужчины вытащили через него ребенка. Балданов залез в дом и вывел женщину, а также нашел в шкафу документы", - говорится в пресс-релизе.

В результате пожара никто не пострадал, огонь повредил крышу дома на площади 42 кв.м, сгорела веранда на площади 12 кв.м, повреждена изнутри пристройка к дому на площади 10 кв.м.

Причиной пожара стало короткое замыкание на веранде из-за аварийной работы проводки.

Отмечается, что в 2013 году у Балданова в огне погиб отец, а мать удалось спасти очевидцу.

Теги: Бурятия
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