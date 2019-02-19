Источник опроверг слухи о контактах Рогозина с Национальной стрелковой ассоциацией США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В окружении главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина назвали необоснованными публикации в СМИ о якобы его встречах в статусе вице-премьера в 2015 году с членами Национальной стрелковой ассоциации США.

"Эти заявления не подкреплены ничем и никаких оснований под собой не имеют", - заявил собеседник "Интерфакса"

По его словам, авторы публикации, "скорее всего, просто перечисляют известных им российских политиков". "При этом никаких доказательств не приводится", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в декабре 2015 года в Москву при участии россиянки Марии Бутиной планировалась поездка членов Национальной стрелковой ассоциации США. Во время поездки для американцев, как сообщают, были организованы встречи с высокопоставленными российскими чиновниками, включая Александра Торшина, занимавшего пост замглавы Центробанка, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

15 января этого года в МИД РФ подтвердили, что делегация одной из старейших и крупнейших американских неправительственных организаций - Национальной стрелковой ассоциации 9 декабря 2015 года была принята министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметив, что "подобные беседы по просьбе иностранных общественных деятелей, ученых и предпринимателей - часть обычной работы внешнеполитического ведомства, о чем регулярно сообщает МИД России". "Например, на встрече с представителями Национальной стрелковой ассоциации США разговор шел об общей ситуации в мире и двусторонних отношениях, а также о профильной для гостей оружейной тематике", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.