Пассажирский "Боинг-737" благополучно сел во "Внуково" с треснувшим лобовым стеклом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов "Боинга" перед посадкой во "Внуково", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах

По его словам, "Боинг-737" выполнял рейс из Сыктывкара в Москву. Перед посадкой в кабине треснул внешний слой лобового стекла второго пилота, сказал собеседник агентства.

Самолет удалось благополучно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Наземным службам предстоит оценить, может ли лайнер в ближайшие дни перевозить пассажиров, добавил источник агентства.