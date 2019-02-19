На Ставрополье возбудили еще одно дело против сотрудника угрозыска, подозреваемого в покровительстве банде сутенеров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества и участия в нем, его фигурантом стал замначальника управления уголовного розыска краевого ГУ МВД, сообщает управление СК РФ по региону.

"Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления - начальника отдела N 1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела N 3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и 20 жителей края, подозреваемых по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)", - говорится в сообщении.

Всего, по версии следствия, вместе с организатором в преступное сообщество входили 22 человека, которые выполняли определенные функции: доставка девушек, прием звонков, контроль финансов.

"В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее со ссылкой на СУ СКР по региону, в 2015 году замначальника управления уголовного розыска краевого ГУ МВД предложил своему знакомому создать в Ставрополе преступную группу, которая организовала бы занятия проституцией, попросив ежемесячно платить ему за "покровительство" 1 млн рублей. Тот с этим предложением согласился.

В 2016 году полицейский для конспирации общения с организатором преступной группы привлек своего коллегу - оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет, который ежемесячно получал деньги и передавал их ему.

Уголовное дело против них возбуждено по ч.4 ст.33, ч.2 ст.241 (подстрекательство к организации занятия проституцией), ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

ГУ МВД по краю также сообщало, что оба сотрудника будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам. В июле прошлого года суд арестовал бывшего замначальника ГУ МВД России по краю.