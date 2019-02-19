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МИД РФ опроверг сообщения об отказе США от встреч с россиянами в Мюнхене

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слова украинского президента Петра Порошенко о том, что представители США отменили в Мюнхене все встречи с российской стороной.

"Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - написала она во вторник на своей страничке в фейсбуке.

Так Захарова прокомментировала сообщения СМИ, цитировавшие Порошенко, который утверждал, что США отменили все встречи с представителями РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

Теги: МИД РФ, Украина
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