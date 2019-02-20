"Ъ" рассказал о новом ГОСТе с требованиями к противогололедным реагентам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на Росстандарт.

Впервые, как уточняет газета, будет описан размер гранулы: 1-8 мм. Кроме того, более 15% от общей массы должны составлять частицы размером 4-8 мм, на гранулы размером 1-4 мм должно приходиться не менее 75%, не более 10% - на менее 1 мм. Как пояснила глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова, во многих городах слишком мелкий материал превращается в илистую жижу, а весной — в пыль, в то же время слишком крупные частицы долго плавят лед, а также могут разбить стекло машины.

Другое нововведение в ГОСТе - снижение коррозионной активности реагентов. Как пояснил "Ъ", "этот показатель измеряется в лабораторных условиях погружением металлических пластин в раствор с реагентом: спустя сутки становится ясно, сколько массы потерял металл в результате коррозии". С нынешней цифры 1,1 мг/кв. см в сутки показатель опустится до 0,4 для дорог 1-й категории и мостов, 0,8 - для остальных.

Новый ГОСТ не описывает химический состав реагентов. Как пояснила Анна Климентова, влияние веществ на людей, животных, почву и растения проверяется в ходе госэкспертизы.

Утверждение нового стандарта запланировано на октябрь 2019 года.