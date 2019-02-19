Главные новости
19февраляВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 19 февраляВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RTВ РоссииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии
Москва

Суд в марте рассмотрит иск о запрете в Москве противогололедных реагентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в марте приступит к рассмотрению иска муниципальных депутатов Ильи Яшина (Краснопресненский муниципальный округ), Юлии Галяминой (Тимирязевский муниципальный округ) и Константина Янкаускаса (муниципальный округ Зюзино), в котором они просят запретить столичному департаменту ЖКХ использовать химические реагенты для борьбы с гололедом.

"Суд принял к рассмотрению наш иск, первое заседание назначено на 11 марта", - соказал Яшин во вторник "Интерфаксу".

В РоссииРоспотребнадзор заявил, что противогололедные реагенты безвредны для здоровьяРоспотребнадзор заявил, что противогололедные реагенты безвредны для здоровьяЧитать подробнее

В суде агентству подтвердили эту информацию, уточнив, что досудебная подготовка начнется в 14:15.

Ответчиком по иску выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В иске муниципальные депутаты излагают претензии к реагентам со ссылкой на исследования, проведенные учеными МГУ. По мнению истцов, использование реагентов нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленные статьей 42 Конституции РФ и природоохранным законодательством.

"Поскольку вред реагентов доказан учеными, мы считаем, что доказано и ограничение нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. На этом основании мы просим запретить департаменту ЖКХ применять антигололедные реагенты, по крайней мере, те, в состав которых входят соли муравьиной кислоты", - подчеркнул Яшин.

В качестве альтернативы муниципальные депутаты предлагают использовать для борьбы с гололедом гранитный щебень.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов в зимний период. В частности, они широко применяются в российской столице. При этом власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от их применения.

В качестве реагентов в Москве используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.

Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в МосквеСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве
Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраляПодробнее
 На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина
По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла дракаПодробнее
 После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"Подробнее
 Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке МосквыСледы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы
Более 10 человек будут доставлены в полициюПодробнее
За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
 В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметкеВ Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулкаПодробнее
 Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
Поезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улицПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 19 февраляВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RTВ РоссииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов ЯпонииЭкономикаПроизводители мебели попросили у правительства новых преференцийВ РоссииКадыров временно передавал управление Чечней своему премьеруВ РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным

Суд в марте рассмотрит иск о запрете в Москве противогололедных реагентов

"Роскосмос" анонсировал отправку на МКС двух космических туристов до конца 2021 года

Китайский производитель отозвал пельмени, куда могло попасть мясо свиней с АЧС

В Москве "заминировали" торговый центр "Атриум" на Курской

И.о. главы подмосковного Дзержинского задержан за взятку

Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа

Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаИстцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения Конгресса Подробнее

Brent подешевела до $66,21 за баррель

Самоходный кран сгорел в порту Ванино в Хабаровском крае

Шаман помог спасти из пожара ребенка и пенсионерку в Бурятии

Что случилось этой ночью: вторник, 19 февраля

Претензии Facebook к телеканалу RT, мнение жителей Южных Курил о передаче островов Японии, первый гол Кудряшова в Турции Подробнее

Заместитель генпрокурора США назвал срок ухода в отставку

Производители мебели попросили у правительства новых преференций

Производители мебели попросили у правительства новых преференцийОни утверждают, что импорт мебели в Россию не упал после ограничений 2017 года Подробнее

Матвиенко передаст султану Брунея послание Путина

Стала известна дата китайско-американских консультаций по торговле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');