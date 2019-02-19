Суд в марте рассмотрит иск о запрете в Москве противогололедных реагентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в марте приступит к рассмотрению иска муниципальных депутатов Ильи Яшина (Краснопресненский муниципальный округ), Юлии Галяминой (Тимирязевский муниципальный округ) и Константина Янкаускаса (муниципальный округ Зюзино), в котором они просят запретить столичному департаменту ЖКХ использовать химические реагенты для борьбы с гололедом.

"Суд принял к рассмотрению наш иск, первое заседание назначено на 11 марта", - соказал Яшин во вторник "Интерфаксу".

В суде агентству подтвердили эту информацию, уточнив, что досудебная подготовка начнется в 14:15.

Ответчиком по иску выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В иске муниципальные депутаты излагают претензии к реагентам со ссылкой на исследования, проведенные учеными МГУ. По мнению истцов, использование реагентов нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленные статьей 42 Конституции РФ и природоохранным законодательством.

"Поскольку вред реагентов доказан учеными, мы считаем, что доказано и ограничение нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. На этом основании мы просим запретить департаменту ЖКХ применять антигололедные реагенты, по крайней мере, те, в состав которых входят соли муравьиной кислоты", - подчеркнул Яшин.

В качестве альтернативы муниципальные депутаты предлагают использовать для борьбы с гололедом гранитный щебень.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов в зимний период. В частности, они широко применяются в российской столице. При этом власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от их применения.

В качестве реагентов в Москве используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.