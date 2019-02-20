Жителя ЯНАО приговорили к семи годам колонии за погром и поджог в изоляторе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор местному жителю, который, находясь под стражей в изоляторе временного содержания, устроил там погром, поджог и ударил сотрудников изолятора.

Пресс-служба СУ СК по ЯНАО сообщает, что ранее неоднократно судимый молодой человек находился в ИВС по обвинению в хранении, изготовлении наркотиков и вымогательстве.

Суд установил, что мужчина вместе с другими задержанными участвовал в массовых беспорядках, чтобы дестабилизировать работу изолятора. "А именно разломал деревянную скамью, находящуюся в камере, после чего совершил поджог отдельных ее частей и иного имущества камеры", - говорится в сообщении.

Также обвиняемый несколько раз ударил кулаком пытавшихся его утихомирить сотрудников изолятора.

Суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества) и ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей).

Мужчине назначено наказание в виде шести лет и девяти месяцев колонии строгого режима.