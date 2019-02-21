Полицейские Татарстана предотвратили заказное убийство предпринимателя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заказчика планируемого убийства предпринимателя задержали сотрудники полиции в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"32-летний мужчина обратился к знакомому - 37-летнему ранее неоднократно судимому жителю Нижнекамска с предложением совершить убийство предпринимателя из Набережных Челнов. За это "заказчик" обещал вознаграждение в размере 300 тысяч рублей", - говорится в информации полиции.

Однако исполнитель сообщил обо всем полицейским. Для предотвращения преступления и задержания его организатора было принято решение предупредить предполагаемую жертву и инсценировать убийство.

В результате организатор преступления был задержан. При досмотре у него изъяты личные вещи жертвы, переданные ему в качестве доказательства совершенного убийства.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы заказчика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).