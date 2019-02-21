В России будут оценивать влияние характеристик питьевой воды на здоровье человека

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа создать механизм, который будет оценивать риск влияния химико-биологических характеристик питьевой воды на здоровье человека с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот механизм, согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, должен актуализировать санитарные нормы и правила в сфере водоснабжения и водоотведения, а также предусматривать обязательный систематический контроль качества и безопасности питьевой воды у конечного потребителя.

Кроме того, правительство должно обеспечить корректировку программных документов "в части доведения целевых индикаторов обеспечения жителей сельских территорий качественной питьевой водой до уровня показателей, установленных для городского населения".

Первый доклад правительство должно представить до 1 августа 2019 года, а далее - раз в полгода.