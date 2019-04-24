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Российские инженеры создали уникальный противоторпедный комплекс

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские инженеры создали и успешно испытали уникальный противоторпедный комплекс "Пакет-Э/НК", сообщил главный конструктор ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Константин Дробот.

"Первое назначение нашего комплекса - это непосредственно уничтожение атакующих корабль подводных лодок. А второе предназначение - защита корабля от торпедных атак", - заявил Дробот в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Рассказывая об уникальных особенностях комплекса "Пакет-Э/НК", главный конструктор ГНПП "Регион" отметил, что "главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты".

"Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия. (...) Еще одна особенность нашего комплекса - возможность замены программного обеспечения без разборки изделия. Это позволит наращивать возможности торпеды, даже если она была произведена несколько лет назад", - сообщил К.Дробот.

"За рубежом давно и много писали о разработках противоторпед. Этим занимаются и США, и Германия, и Франция, и Италия. Но, судя по тому, что мы знаем о практических результатах этих разработок, нашим изделиям на сегодняшний день аналогов нет", - добавил он.

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