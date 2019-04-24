В Подмосковье задержали полицейских, до смерти избивших мужчину

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Трое полицейских задержаны в Подмосковье по подозрению в жестоком избиении мужчины, скончавшегося от полученных травм.

"Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции 1990, 1991 и 1987 г.р., замещающих должности оперуполномоченных второго отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуево". Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", - сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка СКР Ольга Врадий.

Она отметила, что подозреваемый 1990 г.р. арестован судом, его соучастники отправлены под домашний арест.

В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение, планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз.

Как рассказала Врадий, предварительно установлено, что вечером 11 апреля 2019 года подозреваемые избили 46-летнего мужчину в городе Орехово-Зуево. Потерпевший был госпитализирован с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма", где спустя неделю скончался от полученных телесных повреждений.

В региональном главке МВД РФ сообщили, что в настоящее время задержанные отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские жестоко избили 46-летнего отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау. Подозреваемые - оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов.