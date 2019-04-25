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ФСБ обнаружила крупную нарколабораторию в Краснодарском крае

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о ликвидации крупной нарколаборатории в Краснодарском крае и изъятии большого объема наркотических веществ и химических реактивов для их производства.

"Установлено, что житель Краснодарского края, используя поддельные документы, приобретал химические реактивы и лабораторное оборудование, оборот которых на территории России неограничен. В дальнейшем... злоумышленник в частном домовладении организовал производство синтетических наркотических средств в промышленных масштабах", - заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В результате обысков по месту проживания подозреваемого в гараже была обнаружена лаборатория по незаконному производству наркотиков, найдено около 4 кг наркотического средства N-метилэфедрон и 20 литров мефедрона в жидком состоянии в завершающей стадии производства, добавили в ЦОС.

По данным ФСБ, также были изъяты промышленное оборудование, около 500 литров химических реактивов, предназначенных для производства порядка 50 кг различных видов наркотических средств. Дополнительно обнаружены и изъяты две "закладки" с наркотическим средством N-метилэфедрон общей массой около 4 кг.

Задержанный рассказал, что сбывал произведенный им наркотик через интернет-магазин в разные регионы России, куда наркотики пересылались с помощью транспортных компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

ФСБ Краснодарский край

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