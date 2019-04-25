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"Ельцин Центр" в Екатеринбурге эвакуировали сразу после начала круглого стола по теме ЛГБТ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сообщение о бомбе поступило через несколько минут после того, как в "Ельцин Центре" начался круглый стол, посвященный теме ЛГБТ, сообщили агентству "Интерфакс" в четверг участники мероприятия.

"Когда мы подъехали к "Ельцин Центру", у входа стояли активисты Уральского родительского комитета и участники движения "Сорок сороков" с плакатами. Мы предложили им пройти внутрь, принять участие в дискуссии, но они отказались. Через несколько минут после начала мероприятия, как только на сцену вышел первый спикер, поступило сообщение о минировании, и нас эвакуировали", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники спецслужб в данный момент проводят проверку в здании.

На странице "Ельцин Центра" в соцсетях сообщается, что в связи с эвакуацией "из-за угрозы взрыва посетители музея и арт-галереи могут прийти в любое время, предъявив входной билет на этот день".

На четверг в "Ельцин Центре" был запланирован один из круглых столов цикла "Бай-бай, стигма", посвященного вопросам борьбы с дискриминацией отдельных групп общества. В обсуждении планировалось участие общественников, журналистов, представителей ЛГБТ сообществ.

Ельцин Центр Екатеринбург

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