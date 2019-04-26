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Сняты ограничения движения в районе Корабельной набережной Владивостока

СМИ предполагали, что ограничения были связаны с посещением Ким Чен Ына

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сняты ограничения движения в районе Корабельной набережной Владивостока, введенные ранее из-за предполагаемого посещения этой части города Ким Чен Ыном, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Движение транспорта в районе Корабельной набережной, где расположен штаб Тихоокеанского флота было ограничено примерно в 9:00 (02:00 мск). На данный момент все ограничения сняты.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу может посетить штаб ТОФ, расположенный в этом районе, а также осмотреть один из кораблей флота, пришвартованный в районе Корабельной Набережной.

Россия Владивосток

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