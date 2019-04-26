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"Росатом" поставил в Германию изотопы для проекта LEGEND по изучению нейтрино

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия ГК "Росатом" поставили в Германию партию изотопа германий-76 для объединенной международной научной коллаборации LEGEND (Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless Decay), изучающей свойства элементарной частицы нейтрино, сообщило АО "ТВЭЛ"

Поставка осуществлена в рамках контракта между АО "В/О Изотоп" (структура "Росатома") и Мюнхенским техническим университетом. Объем поставки продукции составил более 20 кг.

Германий-76 является одной из неотъемлемых частей детектора, который используется для поиска частиц "темной материи" - регистрации нейтрино.

По оценкам ученых, регистрация безнейтринного двойного бета-распада атомного ядра станет крупным открытием в современной физике и следующим важным шагом в понимании фундаментальных свойств материи.

Коллаборация LEGEND сложилась в результате объединения двух крупных международных научных проектов - европейского GERDA и североамериканского Majorana. К новому проекту присоединились другие научные группы, занимавшиеся аналогичными экспериментами, коллаборация уже включает более 50 исследовательских организаций со всего мира, в том числе около 30 российских.

Объединение научных проектов позволило ученым консолидировать не только результаты исследований, но и финансовые ресурсы. Специфика подобных проектов заключается в том, что им требуется большое количество изотопной продукции. По оценкам исследователей объединенная коллаборация может использовать более 1000 кг германия-76, отмечается в сообщении.

Производство германия-76 осуществляет АО "ПО "Электрохимический завод" (ЭХЗ, г. Зеленогорск, входит в ТВЭЛ). Помимо германия-76 для коллаборации LEGEND, ЭХЗ также производит изотоп молибден-100 для другого крупного проекта по изучению свойств нейтрино - AMORE (Южная Корея).

Росатом LEGEND

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