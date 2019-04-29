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Пожар произошел на территории красноярского алюминиевого завода

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в трансформаторе произошел на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО "Русал Красноярск"), сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю.

"Загорание трансформатора на территории КрАЗа. В 07:44 локализация на площади 130 кв метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

АО "РусАл Красноярск" создано в июле 2006 года. Проектная мощность "КрАЗа" - 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.

Красноярск

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