Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах. "В частности, биржа столкнулась с рядом случаев недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, предположительно вследствие хищения. Биржа предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, подала заявления о возбуждении уголовных дел", - говорится в пресс-релизе.

Биржа подчеркивает, что интересы участников рынка полностью защищены. Национальный клиринговый центр (НКЦ), выполняющий функции центрального контрагента и оператора товарных поставок, гарантирует исполнение сделок добросовестных участников рынка и принимает на себя риски хранения товара.

"Для минимизации рисков хранения "Московская биржа" теперь принимает новое зерно на хранение только с соблюдением элеваторами дополнительных требований", - уточняется в пресс-релизе.

Ограничений по функционированию рынка сахара не вводится, поскольку выявленные риски хранения связаны исключительно с зерном.

Биржа напоминает, что с 2015 года развивает рынок поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых является агропродукция: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), зернобобовые (соя), масличные (подсолнечник) и сахар. Использование биржевых инструментов упрощает производителям доступ к рынкам сбыта продукции, расширяет географию поставок товара, предоставляет возможность привлекать финансовые ресурсы под обеспечение имеющегося базового актива. При этом потребители приобретают зерно по биржевым котировкам с гарантированным исполнением сделок и поставкой товара, уточняется в пресс-релизе.

С момента старта торгов в 2015 году к рынку зерна подключились 14 брокерских компаний, обслуживающих более 300 клиентов. Прямой доступ к операциям на рынке получили семь крупных агрохолдингов, аккредитовано 59 элеваторов по всей России. За 2018 год и первый квартал 2019 года на рынке было реализовано около 200 тыс. тонн зерна и около 90 тыс. тонн сахара, оборот по сделкам своп за этот период превысил 5,5 млн тонн зерна.

"Московская биржа" создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года в размере 2,4 млрд рублей (отчетность планируется к публикации 17 мая 2019 года), - говорится в пресс-релизе. - Следуя консервативному подходу, этот резерв отражает верхнюю оценку рисков, которые могут реализоваться по указанным выше причинам. Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед нею и получения возмещения, включая страховое".

"Товарный рынок зерна - один из перспективных биржевых рынков. "Московская биржа" продолжит его развитие с использованием дополнительных мер по снижению рисков хранения зерна", - подчеркивается в сообщении.

Вопросы работы рынка зерна будут рассмотрены во вторник на заседании биржевого совета Национальной товарной биржи (входит в группу "Московская биржа").