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Нижегородский суд дал условный срок лже-массажистке, сломавшей позвоночник младенцу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес обвинительный приговор жительнице Дальнеконстантиновского района, причинившей во время сеанса массажа младенцу травму позвоночника, от которой он скончался.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает во вторник, что инцидент произошел в марте 2018 года. Нижегородка обратилась к подсудимой с просьбой провести рекомендованный неврологом общий стимулирующий массаж ее сыну.

Во время процедуры массажистка несколько раз резко повернула голову мальчика, в результате у ребенка повредился шейный отдел позвоночника.

После процедуры состояние младенца резко ухудшилось, в состоянии клинической смерти он был доставлен в медучреждение, где, несмотря на оказанное лечение, он на следующий день скончался.

Как установили следователи СК, горе-массажистка не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.

Действия подсудимой квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ей назначено наказание 1,5 года лишения свободы условно.

В пресс-службе СУ СКР агентству "Интерфакс" уточнили, что также женщине назначено 2 года испытательного срока. По словам собеседника агентства, погибшему ребенку было несколько месяцев.

Нижегородская область

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