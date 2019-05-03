Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.

"Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. Внезапно корзина ударилась о землю и родители выпали из нее, ребенок же остался внутри. Воздушный шар поднялся в воздух, его стало ветром относить в сторону побережья", - сказал источник.

Через несколько минут воздушный шар удалось посадить в окрестностях Феодосии. Ребенок не пострадал.