Госдума выделит 17,4 млн рублей, чтобы понять, как ее работу оценивают граждане

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госдума планирует потратить 17 млн 425 тыс. рублей на изучение общественного мнения о своей работе и принимаемых в ходе весенней сессии 2019 года парламентариями законов.

Как свидетельствуют данные системы госзакупок, победивший в конкурсе исполнитель должен будет провести серию общероссийских телефонных опросов, серию интервью с представителями целевых групп. География исследования - не менее чем в 120 населенных пунктах не менее чем 40 субъектов РФ.

В документах говорится, что сейчас проводится много исследований по широкому кругу тематик и не осталось ни одной сферы общественной жизни, про которую не было бы известно, что думают граждане. Однако, как уточняется в документации Госдумы, в реальной жизни граждане "мыслят разными категориями", которые "определяются повседневным планом их жизней".

"Но что мы точно можем сказать о гражданах, так это то, что они не мыслят категориями законов и национальных проектов. В связи с этим удовлетворение общественного запроса неизбежно связано с необходимостью перевода категорий человеческого языка в категории государственных решений и языка экспертного", - считают в Госдуме.

В документе напоминается, что Госдума является самым публичным органом власти - деятельность ее широко освещается и обсуждается, а граждане "чаще знают депутатов, чем чиновников". "Кроме того, она (Госдума - ИФ.) является представительным органом и к ней предъявляется большой общественный запрос на отклик к нуждам и желаниям граждан. Для оценки собственной текущей деятельности и проектирования будущего законодательному органу как выразителю общественного мнения необходимо владеть инструментом перевода своих инициатив в термины общественной жизни и обратно", - говорится в документе.

Одновременно, на официальном портале государственных закупок Госдума опубликовала еще один заказ на сумму 21 млн 287 тыс. рублей. Исполнителям предлагается провести мониторинг трех принятых Госдумой законов, определить оценку фактических положительных и отрицательных последствий. При этом названия законов в тексте не приводятся.