Поиск

Госдума выделит 17,4 млн рублей, чтобы понять, как ее работу оценивают граждане

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госдума планирует потратить 17 млн 425 тыс. рублей на изучение общественного мнения о своей работе и принимаемых в ходе весенней сессии 2019 года парламентариями законов.

Как свидетельствуют данные системы госзакупок, победивший в конкурсе исполнитель должен будет провести серию общероссийских телефонных опросов, серию интервью с представителями целевых групп. География исследования - не менее чем в 120 населенных пунктах не менее чем 40 субъектов РФ.

В документах говорится, что сейчас проводится много исследований по широкому кругу тематик и не осталось ни одной сферы общественной жизни, про которую не было бы известно, что думают граждане. Однако, как уточняется в документации Госдумы, в реальной жизни граждане "мыслят разными категориями", которые "определяются повседневным планом их жизней".

"Но что мы точно можем сказать о гражданах, так это то, что они не мыслят категориями законов и национальных проектов. В связи с этим удовлетворение общественного запроса неизбежно связано с необходимостью перевода категорий человеческого языка в категории государственных решений и языка экспертного", - считают в Госдуме.

В документе напоминается, что Госдума является самым публичным органом власти - деятельность ее широко освещается и обсуждается, а граждане "чаще знают депутатов, чем чиновников". "Кроме того, она (Госдума - ИФ.) является представительным органом и к ней предъявляется большой общественный запрос на отклик к нуждам и желаниям граждан. Для оценки собственной текущей деятельности и проектирования будущего законодательному органу как выразителю общественного мнения необходимо владеть инструментом перевода своих инициатив в термины общественной жизни и обратно", - говорится в документе.

Одновременно, на официальном портале государственных закупок Госдума опубликовала еще один заказ на сумму 21 млн 287 тыс. рублей. Исполнителям предлагается провести мониторинг трех принятых Госдумой законов, определить оценку фактических положительных и отрицательных последствий. При этом названия законов в тексте не приводятся.

Госдума

Новости

Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

В Карелии при столкновении грузовика с "Ласточкой" пострадали три человека

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Что произошло за день: четверг, 2 мая

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Ингушский депутат заявил, что невесту не крал, а женился по исламским традициям

Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России

Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');