Майские праздники для Путина будут частично рабочими

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Часть майских праздников для президента РФ Владимира Путина пройдет в рабочем режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Восьмое (мая) - рабочий день у президента. Девятое (мая) - традиционно у президента день церемониально-рабочий", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что 10 мая президент может принять участие в спортивном мероприятии.

"С понедельника будет неделя очень насыщенная, даже перенасыщенная. Она будет и по географии растянута, и по содержанию", - сказал Песков.

В России 9-12 мая будут официальными выходными в связи с празднованием Дня Победы.