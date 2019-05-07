Поиск

Водитель ростовской маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Водитель маршрутки в Ростовской области подозревается в изнасиловании пассажирки, сообщает во вторник пресс-служба областного управления СК.

"По версии следствия, водитель в воскресенье, находясь в салоне маршрутного такси, применил физическую силу и изнасиловал 23-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. В настоящее время он задержан и по решению суда заключен под стражу", - говорится в сообщении.

На него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что в момент случившегося водитель следовал по маршруту от одного из торговых центров под Ростовом-на-Дону в соседний город Аксай.

"В какой-то момент, когда в салоне никого не было, кроме него и девушки, он свернул с указанного маршрута и напал на нее", - уточнил собеседник агентства.

Ростовская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Медведев переназначил ректора ВШЭ Кузьминова на новый срок

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"

Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они все должны идентифицировать пользователей

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');