Водитель ростовской маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Водитель маршрутки в Ростовской области подозревается в изнасиловании пассажирки, сообщает во вторник пресс-служба областного управления СК.

"По версии следствия, водитель в воскресенье, находясь в салоне маршрутного такси, применил физическую силу и изнасиловал 23-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. В настоящее время он задержан и по решению суда заключен под стражу", - говорится в сообщении.

На него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что в момент случившегося водитель следовал по маршруту от одного из торговых центров под Ростовом-на-Дону в соседний город Аксай.

"В какой-то момент, когда в салоне никого не было, кроме него и девушки, он свернул с указанного маршрута и напал на нее", - уточнил собеседник агентства.