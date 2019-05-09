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Спасатели нашли тело четвертого туриста, попавшего под лавину в горах на Алтае

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из группы, попавшей под лавину на Южно-Чуйском хребте в республике Алтай, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Тело еще одного туриста обнаружено во время поисково-спасательных работ, пока его не доставили в Горно-Алтайск на опознание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11:00 произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Позже были обнаружены тела троих погибших.

В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов, задействовано два вертолета.

По последним данным МЧС, в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с ними работают психологи.

Республика Алтай

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