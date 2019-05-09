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Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

MQ-9 Reaper снят, предположительно, из кабины российского боевого самолета

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео
MQ-9 Reaper. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника опубликовано в интернете в четверг.

Судя по видео, опубликованному в инстаграме, съемка велась из кабины истребителя Воздушно-космических сил России.

На кадрах можно видеть MQ-9 Reaper - разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат американского производства.

О месте и времени съемки не сообщается.

MQ-9 Reaper (в переводе с английского "жнец", отсыл к выражению Grim Reaper: "мрачный жнец", смерть) создан на основе MQ-1 Predator.

Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок - 13 тыс. метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА - 24 часа.

MQ-9 Reaper эксплуатируется в ВВС США, ВМС США, ВВС Великобритании.

США MQ-9 Reaper Россия ВКС Крым

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