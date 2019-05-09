Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

MQ-9 Reaper снят, предположительно, из кабины российского боевого самолета

MQ-9 Reaper. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника опубликовано в интернете в четверг.

Судя по видео, опубликованному в инстаграме, съемка велась из кабины истребителя Воздушно-космических сил России.

На кадрах можно видеть MQ-9 Reaper - разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат американского производства.

О месте и времени съемки не сообщается.