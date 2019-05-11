Количество жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" увеличилось до двух

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Республиканской клинической больнице (Казань) скончался пострадавший в результате пожара на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима", сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Татарстана.

"В пятницу в больнице умер еще один пострадавший в результате пожара. Он был в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, количество жертв пожара, произошедшего 19 апреля на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима", увеличилось до двух. В больницах Татарстана остаются еще пять пострадавших.

Ранее сообщалось, в результате возгорания на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" в ходе планового капитального ремонта пострадали 17 человек - сотрудники двух подрядных организаций. Они получили термические ожоги разной степени.

Ущерб, нанесенный производству, по данным компании был незначительный.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, контрольный пакет его акций принадлежит группе "ТАИФ".