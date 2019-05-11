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Число природных пожаров в Прибайкалье за сутки снизилось в 2 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области не зарегистрировано новых лесных пожаров, продолжается тушение семи очагов площадью 7 тыс. 245 га, сообщили "Интерфаксу" в региональной диспетчерской службе ОГБУ "Иркутская база авиационной охраны лесов".

"На землях лесного фонда зарегистрировано шесть природных пожаров на площади 4 тыс. 995 га, из которых один локализован на 720 га. Продолжает действовать также один очаг площадью 1 тыс. 250 га в Прибайкальском национальном парке", - сообщил диспетчер.

По его словам, лесные пожары действуют в двух районах региона - Иркутском и Боханском.

"В пятницу было ликвидировано семь очагов горения, в том числе крупный пожар площадью 6 тыс. га в Баяндаевском районе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу велось тушение 15 лесных пожаров, горело 7 тыс. 695 га, в том числе в Прибайкальском нацпарке - 1 тыс. 250 га. За сутки площадь природного пожара в заповеднике не увеличилась, число пожаров в регионе снизилось в два раза.

Режимы ЧС из-за лесных пожаров с 7 мая вводились в Иркутском, Баяндаевском, Боханском и Нижнеудинском районах.

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