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Спасатели взорвали часть ледового затора, подтопившего село на севере Иркутской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Взрывные работы продолжаются на реке Нижняя Тунгуска в самом северном Катангском районе Иркутской области, где из-за крупного ледового затора подтоплено более 50 жилых домов в селе Преображенка, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В пятницу группой взрывников областной пожарно-спасательной службы была ликвидирована верхняя часть ледового затора площадью 180 тыс. кв. метров. Проведено 25 подрывов. Сегодня взрывные работы для ликвидации большого ледового затора на реке будут продолжены", - говорится в сообщении.

По данным на утро субботы уровень воды в Нижней Тунгуске у села Преображенка составляет 980 см при выходе на пойму 890 см. Остаются подтопленными 53 жилых дома, в которых проживают 116 человек. В населенном пункте ведется круглосуточное дежурство спасателей.

"Все желающие покинули свои дома, перебрались к родственникам и в дома на возвышенности. Многие жители отказываются от эвакуации, предпочитая оставаться на чердаках своих домов, поэтому в селе организована постоянная адресная помощь. Для экстренной эвакуации в случае необходимости в готовности находится вертолет", - цитирует пресс-служба находящегося на месте заместителя начальника ГУ МЧС по региону Валерия Шанца.

В сообщении отмечается, что ниже по течению Нижней Тунгуски, у села Ерема, наблюдается подъем воды на 20 см, до критической отметки 150 см, ледоход составляет 10%.

Ранее сообщалось, что подтопление жилых домов в селе Преображенка началось 9 мая из-за создавшегося ниже по течению реки Нижняя Тунгуска у нежилого пункта Мога ледового затора. В Катангском районе введен режим ЧС, организованы взрывные работы. К вечеру 10 мая было подтоплено 53 жилых дома.

Всего в Преображенке 151 дом, в котором проживает 314 человек, а также четыре социально значимых объекта.

Иркутская область

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