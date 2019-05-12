Похороны погибших под лавиной на Алтае пройдут в Новосибирске в воскресенье

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Трех туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай, похоронят 12 и 13 мая в Новосибирске, сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского госуниверситета в одной из соцсетей.

"Церемония прощания с трагически погибшими при сходе лавины в горах Центрального Алтая Валерией Одаренко, Дмитрием Шарифулиным состоится 12 мая в наукограде Кольцово. Церемония прощания с Игорем Блиновым состоится 13 мая в Новосибирском крематории", - говорится в сообщении.

В.Одаренко будет похоронена на Южном кладбище Академгородка, Дмитрий Шарифулин - на Барышевском кладбище Кольцово.

Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае семи новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под лавины тела пятерых туристов.