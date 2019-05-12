Поиск

Похороны погибших под лавиной на Алтае пройдут в Новосибирске в воскресенье

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Трех туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай, похоронят 12 и 13 мая в Новосибирске, сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского госуниверситета в одной из соцсетей.

"Церемония прощания с трагически погибшими при сходе лавины в горах Центрального Алтая Валерией Одаренко, Дмитрием Шарифулиным состоится 12 мая в наукограде Кольцово. Церемония прощания с Игорем Блиновым состоится 13 мая в Новосибирском крематории", - говорится в сообщении.

В.Одаренко будет похоронена на Южном кладбище Академгородка, Дмитрий Шарифулин - на Барышевском кладбище Кольцово.

Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае семи новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под лавины тела пятерых туристов.

Алтайский край Новосибирск

Новости

Три квартиры оказались разрушенными при взрыве газа под Ростовом

До двух человек выросло число жертв взрыва газа в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Военные завершили тушение пожаров в Курганской области

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Вылет лайнера из Оренбурга в Москву задержали для проверки после жесткой посадки

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');