Поиск

Введенный из-за пожаров режим ЧС сняли в двух районах Курганской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами в Курганской области стабилизировалась, режим ЧС снят с двух районов региона, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

О стабилизации ситуации с пожарами в регионе сообщили в воскресенье на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и межведомственного оперативного штаба. Решением комиссии режим ЧС снимается с 13 мая в Сафакулевском и Щучанском районах области.

В РоссииВоенные завершили тушение пожаров в Курганской областиЧитать подробнее

В Кургане, Кетовском, Белозерском и Юргамышском районах режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

В связи с локализацией лесного пожара в Кетовском районе и отсутствием угрозы населенным пунктам комиссия приняла решение о выводе межрегиональной группировки сил и средств из региона. Еще сутки территорию будут патрулировать вертолет Ми-8 МЧС России и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

С начала мая из-за пожаров в Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.

8 мая в Кетовском районе возникла угроза перехода огня на село Иковка, его жители были эвакуированы. 11 мая пожар был полностью взят в кольцо минерализованными полосами, жителям поселка разрешили вернуться в свои дома.

Курганская область МЧС

Новости по теме

Новости

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследования по итогам шоу "Голос. Дети"

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследования по итогам шоу "Голос. Дети"

Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа, о которых он знал

В Карелии заявили, что обнаруженная в Норвегии белуха к ним не имеет отношения

В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы

В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы

Власти Ростовской области заявили, что в доме после взрыва газа жить пока нельзя

Бывший командующий Северным флотом назвал фантазией военное использование белух

Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

В Ростовской области усилили конструкции дома, поврежденного взрывом газа

Дополнительные исследования причин смерти Доренко займут менее недели

Дополнительные исследования причин смерти Доренко займут менее недели

Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');