Введенный из-за пожаров режим ЧС сняли в двух районах Курганской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами в Курганской области стабилизировалась, режим ЧС снят с двух районов региона, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

О стабилизации ситуации с пожарами в регионе сообщили в воскресенье на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и межведомственного оперативного штаба. Решением комиссии режим ЧС снимается с 13 мая в Сафакулевском и Щучанском районах области.

В Кургане, Кетовском, Белозерском и Юргамышском районах режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

В связи с локализацией лесного пожара в Кетовском районе и отсутствием угрозы населенным пунктам комиссия приняла решение о выводе межрегиональной группировки сил и средств из региона. Еще сутки территорию будут патрулировать вертолет Ми-8 МЧС России и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

С начала мая из-за пожаров в Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.

8 мая в Кетовском районе возникла угроза перехода огня на село Иковка, его жители были эвакуированы. 11 мая пожар был полностью взят в кольцо минерализованными полосами, жителям поселка разрешили вернуться в свои дома.