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Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящее время анонимные сообщения о минировании поступили на телефоны семи объектов. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства. По его словам, на местах работают сотрудники экстренных служб.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Волгоград

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