В Госдуму внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается восстановить "дачную амнистию" и продлить ее до 1 марта 2022 года, а также расширить ее действие, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

О необходимости продления "дачной амнистии" заявил премьер министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Государственной Думе. Первыми вопрос о продлении "дачной амнистии" подняли депутаты фракции Справедливая Россия на встрече с премьер-министром перед ежегодным отчетом правительства.

"Дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет. Упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей и т.п. За весь период действия "дачной амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн. прав на объекты недвижимости",- сказал Крашенинников.

Закон о "дачной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2006 года и прекратил свое действие 1 марта 2019 года.

Крашенинников отметил, что поскольку предыдущая "дачная амнистия" закончилась, что с учетом расширения амнистии ее можно назвать "Дачная амнистия II", она предусматривает изменения в федеральные законы "О кадастровой деятельности", "О государственной регистрации недвижимости", "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другие.

Он сказал, что главным положением законопроекта является восстановление действия "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года.

"Таким образом, оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно", - сказал Крашенинников.

"В отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган МСУ направляется не два, а одно уведомление - только об окончании строительства", - сказал Крашенинников.

Проверка возведенного объекта по завершении строительства также будет осуществляться по упрощенным правилам, отметил он.

"Еще одно предложение касается подачи документов в Росреестр на регистрацию прав, с 4 августа 2018 года их направляет орган МСУ после проведения проверок по завершении строительства", - сказал он.

Но в таких случаях, отметил он, бывают бюрократические задержки или даже злоупотребления, поэтому предлагается предоставить гражданам выбор - направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом местного самоуправления.

Еще одна норма законопроекта предлагает определить, что для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

"Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ" (т.е. до 10 ноября 2001 года). Эти правила должны закончить свое действие 31 декабря 2020 года", - сказал он.

"Законопроектом предусмотрено их продление до 1 марта 2022 года. Это позволит обеспечить права членов СНТ, земельные участки которому были предоставлены до вступления в силу современного земельного законодательства", - отметил он.

Также предлагается продлить до 1 марта 2022 года возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ.

"В отношении многоквартирных домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса (до 1 марта 2005 года), все еще не решен вопрос с определением границ придомовой территории. Этот вопрос крайне важен при разрешении земельных споров, а также при определении цены продаваемого помещения в многоквартирном доме, которая измеряется с учетом цены сформированного земельного участка", - отметил Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить прямую обязанность органов власти проводить все необходимые действия по формированию земельного участка, конкретизировав их (работы по межеванию земельного участка, постановка на государственный кадастровый учет), независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах.

Законопроектом устанавливается также обязанность органов местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку с учетом всех изменений разобраться самостоятельно очень сложно, отметил он.

"Несмотря на то, что миллионы россиян воспользовались "дачной амнистией", остается большое количество граждан, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. Было бы правильно защитить их права, и не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в "амнистию" других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан", - сказал Крашенинников.