Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отказ пустить в кафе или самолет инвалида

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым незаконный отказ клиентам в доступе к товарам и услугам должен повлечь административное наказание.

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 мая.

Появление законопроекта связано с целым рядом инцидентов, когда в кафе отказываются обслуживать инвалидов, в том числе детей, или не пускают на борт самолета человека из-за его состояния здоровья.

Согласно проекту закона, отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха.

Такие отказы часто происходят по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям, также говорится в документе.

Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера, указывается в проекте закона.

Принятие законопроекта позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ к ответственности за проявления дискриминации социально уязвимых категорий граждан, выразившиеся в отказе им в доступе к товарам (услугам, работам) на равных с другими гражданами условиях, отмечается в пояснительной записке.