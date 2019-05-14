Запрет на использование пищевого спирта не повлияет на стоимость настоек и валокордина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Предлагаемый запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий не повлияет на их стоимость, считает Минпромторг.

"Введение изменений не повлияет на стоимость настоек", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минпромторг разработал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", который, в частности, предусматривает установление запрета на использование пищевого этилового спирта (используемого в производстве алкогольной продукции) при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий. Законопроект направлен на закрепление обязательства фармацевтических заводов использовать при производстве настоек и валокордина (корвалола) только медицинский спирт.

Законопроект разработан по поручению первого вице-премьера Антона Силуанова (курирует алкогольную отрасль) о реализации комплекса мер по профилактике и пресечению незаконного оборота фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола), а также ее использования для производства нелегальной алкогольной продукции. Планируемый срок вступления закона в силу - февраль 2020 года.

В сообщении Минпромторга подчеркивается, что обязательная маркировка алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, содержащие фармацевтическую субстанцию этилового спирта.