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Пять детей получили ожоги глаз из-за бактерицидных ламп в красноярской школе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства инцидента в красноярской школе, где пятеро детей получили ожоги глаз во время занятий в спортзале. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел еще 27 апреля в красноярской средней школе №45, однако сообщили о нем только сейчас.

"По предварительным данным, тренер, проводя занятия с детьми по художественной гимнастике в помещении зала дзюдо, по неустановленной на данный момент причине вместе с освещением включила бактерицидные лампы, в результате чего пятеро детей получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие - воспитанники Центра спортивного развития в возрасте от 5 до 8 лет.

В настоящее время следователи проводят проверку.

Красноярск

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