Могила автора повести "Зеленый фургон" найдена в Новосибирске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Могилу автора повести "Зеленый фургон", уроженца Одессы Александра Козачинского нашли в Новосибирске на Заельцовском кладбище, сообщает Всемирный клуб одесситов.

В сообщении говорится, что Козачинский был эвакуирован в Новосибирск, где умер 8 января 1943 года от туберкулеза. Захоронение нашли новосибирские общественники по просьбе одесского активиста, ученого Михаила Пойзнера, обратившегося в "Библиотеку сибирского краеведения". В городе будет открыт памятник писателю.

Отмечается, что Козачинский до эвакуации в Новосибирск работал в Москве, где в 1938 году и написал неоднократно экранизированную повесть "Зеленый фургон". Сюжет повести во многом связан с событиями жизни автора.

В начале 1920-х годов Козачинский работал в уголовном розыске, задерживал за должностные преступления представителей местных органов власти, однако сам попал под суд и получил срок в три года, вышел по амнистии на свободу, после чего вновь работал в угрозыске.

Недовольный атмосферой коррупции в милиции в то время, Козачинский решил уйти из органов, со своим сослуживцем попал к бандитам и промышлял кражами. В итоге милиция задержала Козачинского, причем в числе задерживающих был работавший тогда в угрозыске Евгений Катаев (Евгений Петров), будущий соавтор Ильи Ильфа и брат писателя Валентина Катаева.

В повести "Зеленый фургон" Евгений Катаев угадывается в милиционере Володе Патрикееве, автор повести - в Красавчике.

Козачинского приговорили к расстрелу, но апелляционная инстанция отменила приговор, после доследования будущего писателя приговорили к лишению свободы. Из мест лишения свободы Козачинский освободился в 1925 году, уехал в Москву по приглашению Катаева и устроился в газету "Гудок".

Всемирный клуб одесситов - общественная организация, созданная писателем Михаилом Жванецким в 1990 году.