Кемеровчанку арестовали за убийство 82-летней преподавательницы вуза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жительницу Кемерова обвинили в убийстве 82-летней преподавательницы вуза, сообщает в понедельник региональное управление СК.

14 мая пожилая женщина, преподававшая в кемеровской медицинской академии, не пришла вовремя на работу. Ее коллеги пошли к ней домой и нашли тело женщины с проломленной головой. Оказалось, что из квартиры украдены ювелирные украшения, банковские карты и телефон.

Спустя несколько часов задержали подозреваемую - ею оказалась ранее судимая местная жительница, которая проходила у своей жертвы курсы повышения квалификации.

Она рассказала, что перед убийством похитила у пенсионерки крупную сумму денег. Та обратилась в полицию, и женщина пришла поговорить с преподавательницей, чтобы убедить ее забрать заявление. Во время конфликта она решила убить преподавателя, чтобы похитить другие ценные вещи.

Женщина несколько раз ударила пенсионерку по голове металлической гантелей, от полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После этого злоумышленница обыскала квартиру и забрала украшения, банковские карты, сберкнижки и 7 тысяч рублей наличными.

Похищенные украшения она сдала в ломбарды.

По предварительным данным, женщина была зависима от азартных игр, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.