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Жириновский обжаловал решение по иску к журналисту, назвавшему его агентом КГБ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 10 июня проверит законность отказа Останкинского суда Москвы удовлетворить иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты The Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

Пресс-секретарь Останкинского районного суда Анна Селиванова сообщила "Интерфаксу", что заседание по апелляционной жалобе, поступившей 13 мая, назначено на 14:45.

В апреле райсуд полностью отказал в удовлетворении исковых требований Жириновского.

Поводом для обращения политика в суд стала фраза в книге Кловера "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи", где говорится, что "ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ".

Жириновский просил признать сведения не соответствующими действительности и обязать ответчика опровергнуть их в любом из СМИ, а также выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Мосгорсуд Владимир Жириновский Financial Times

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