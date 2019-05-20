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На заводе по производству утеплителя в Татарстане произошел пожар

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожар на площади 450 квадратных метров потушен на заводе по производству утеплителя в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в понедельник.

Информация о возгорании поступила в 11:26 по Москве 20 мая. "По прибытии установлено, что происходит горение поддонов и утеплителя на основе минваты на открытой площадке территории завода ООО "Завод Техно" в Заинске", - говорится в сообщении.

В 12:00 пожарные ликвидировали горение на площади 450 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"Завод Техно" входит в корпорацию "ТехноНиколь". На сайте корпорации говорится, что завод в Заинске производит негорючую теплоизоляцию на основе каменной ваты в объеме до 2,5 млн куб. метров в год.

Татарстан ТехноНиколь

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