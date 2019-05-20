Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в автоцентре Hyundai в Кемерове, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Собеседник агентства отметил, что площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

В здании начали работать пожарные инспекторы, которые установят причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в автоцентре загорелись крыша и верхний этаж.