Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в автоцентре Hyundai в Кемерове, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Собеседник агентства отметил, что площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
В здании начали работать пожарные инспекторы, которые установят причину возгорания.
Ранее сообщалось, что в автоцентре загорелись крыша и верхний этаж.
Сейчас в Кемерово,Хендай центр pic.twitter.com/3og0pwAZ92— コンスタンタン (@kostya_19661) May 20, 2019