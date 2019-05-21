Бортников счел серьезной угрозой нарастания антиисламского терроризма

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ считает серьезной угрозу нарастания антиисламского терроризма, связывает ее, в том числе, с вызывающим поведением мигрантов.

"Еще одной серьезной угрозой становится антиисламский терроризм. Его периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжих адаптироваться в принимающих странах, вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок", - заявил Александр Бортников во вторник на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

"Годами не решаемый круг проблем стимулирует рост неонационализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман", - подчеркнул директор ФСБ.

О химоружии

Кроме этого, Бортников отметил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия.

"Добыты достоверные сведения об обработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов", - сказал Бортников во вторник, выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В качестве средств доставки поражающих элементов, отметил директор ФСБ, террористами применяются беспилотные летательные аппараты.

Также Бортников обратил внимание на то, что современные информационные технологии "предоставляют бандитам широчайшие возможности для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом", при чем используются для этого, в том числе, и мессенджеры.

"Растёт активность и техническая оснащённость киберподразделений международных террористических организаций, нацеленных на нанесение ущерба объектам жизненно важной и критической инфраструктуры",- отметил глава российской спецслужбы.

Директор ФСБ сообщил, что террористы все чаще используют электронные платежи и криптовалюты для перемещения денежных средств, "получаемых от некоторых государств и организаций, поддерживающих всемирную террористическую сеть".

"Значимым источником подпитки остаётся мусульманская неформальная финансовая "площадка" "Хавала", - подчеркнул Бортников.