Ученые подтвердили эффективность белка, блокирующего рост опухоли

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с иностранными коллегами изучили свойства хитиназоподобного белка, который может стать эффективным инструментом для лечения рака, сообщает пресс-служба университета во вторник.

Исследования ТГУ проводил совместно с коллегами из Гейдельбергского университета (Германия) и Латвийского биомедицинского исследовательского центра.

В сообщении со ссылкой на заведующую лабораторией трансляционной молекулярной и клеточной биомедицины ТГУ, профессора Гейдельбергского университета Юлию Кжышковску поясняется, что под давлением микроокружения злокачественной опухоли клетки иммунной системы переходят на сторону новообразования и начинают работать против человека - выделяют факторы роста опухоли, помогают ей метастазировать.

"Чтобы не дать опухоли развиваться, необходимо помешать ей привлекать в проблемную зону моноциты (клетки крови, выполняющие защитную функцию в организме - ИФ), которые со временем превращаются в "плохие" макрофаги (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные для организма частицы - ИФ). Мы решили попробовать блокировать эти процессы с помощью хитиназоподобного белка, который открыли ранее", - отмечает Кжышковска.

По ее словам, исследования, проведенные на мышах, показали, что у белка имеется даже больший потенциал, нежели предполагалось ранее.

"Белок блокирует действие сразу нескольких сигнальных молекул, которые привлекают свежие моноциты в зону опухоли. Помимо этого белок препятствует формированию структур, необходимых для миграции моноцита. Таким образом, белок нарушает процесс жизнеобеспечения опухоли, тормозит ее прогрессию и приводит к уменьшению размеров новообразования", - поясняет Кжышковска.

Теперь ученым предстоит найти способ доставки лечебного белка в опухолевое микроокружение, и в качестве транспортного средства ученые планируют использовать наночастицы.

По мнению ученых, новый способ лечения можно будет использовать как самостоятельно, так и в комбинации с химиотерапией.

ТГУ был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.