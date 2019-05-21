Журналистку из Сыктывкара заподозрили в избиении до смерти мужа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре завели дело на 55-летнюю журналистку Марину Щербинину, которая, как полагает следствие, до смерти избила своего мужа, сообщает во вторник пресс-служба регионального СК.

По версии следователей, 28 апреля между подозреваемой и ее супругом случился конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина несколько раз ударила мужа кулаком в голову. На следующий день его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где 3 мая он скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемая заявила о своей непричастности к гибели супруга.

По данным региональных СМИ, подозреваемой в преступлении является экс-корреспондент газеты "Республика" Марина Щербинина, а потерпевшим - известный в регионе бард Александр Виноградов.