Журналистку из Сыктывкара будут судить за смерть избитого мужа

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре будут судить 55-летнюю журналистку Марину Щербинину, обвиняемую в смерти мужа от нескольких ее ударов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, преступление переквалифицировали на статью "причинение смерти по неосторожности" (ч.1 ст. 109 УК РФ). Следователи установили, что журналистка не менее трех раз ударила мужа ладонью по лицу, не подумав о возможности тяжких последствий, хотя она могла и должна была их предвидеть.

Женщина признала вину и раскаялась в преступлении, ее дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

В мае в отношении 55-летней жительницы Сыктывкара возбудили дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" . По версии следствия, 28 апреля она во время ссоры с мужем несколько раз ударила его кулаком в голову. На следующий день его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где 3 мая он умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Во время следствия женщина утверждала, что непричастна к его гибели.

По данным местных СМИ, обвиняемая - бывший корреспондент газеты "Республика" Марина Щербинина, а ее погибший муж - известный в регионе бард Александр Виноградов.