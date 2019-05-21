Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Закон был предложен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с Николаем Герасименко и принят в первом чтении еще в июле 2018 года.

Закон предоставляет родственникам и законным представителям пациентов право присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимационных отделениях.

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию. Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем его принять, - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон.