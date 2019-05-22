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Нарышкин допустил возобновление полноценных контактов со спецслужбами США

Контакты с США по линии антитеррора не прерывались даже во время серьезных кризисов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не исключает возможности личных встреч с руководством американских спецслужб.

"Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне. Личные встречи - это очень возможно", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, отношения со спецслужбами и разведками других стран у СВР никогда не прекращались, в том числе и с американским Центральным разведывательным управлением.

Нарышкин напомнил, что около года назад бывший глава ЦРУ Майкл Помпео регулярно поддерживал с ним контакты, проводились личные встречи и визиты, а также переговоры по телефону.

"Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией, которое я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений. В основном, в силу внутриполитических событий в США, в силу усиления кризиса, контакты снизились, хотя мы продолжали обмениваться оперативной информации особенно по антитеррористической тематике", - отметил директор СВР.

15 мая глава СВР сообщил, что в беседе с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая предложил возобновить взаимодействие со спецслужбами США "на более высоком уровне".

Он также допускает возможность встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел. "Это возможно", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи в ближайшее время.

Россия США Сергей Нарышкин

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