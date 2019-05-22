Экс-чиновница ростовского Минтруда получила 7 лет колонии за взятку мебелью

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей бывшую сотрудницу Минтруда по Ростовской области Нелли Вартанян за получение крупной взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Женщина была начальницей отдела министерства по делам инвалидов. "Установлено, что Вартанян способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях", - отмечает надзорное ведомство.

В сообщении говорится, что после заключения контрактов и подписания актов о приеме выполненных работ директор выигравшей организации передал чиновнице 50 тысяч рублей и мебель на сумму 480 тысяч рублей.

Действия Вартанян были квалифицированы по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима и штрафа в размере 1,6 млн рублей.