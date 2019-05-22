Грузовик на Ставрополье наехал на двух отдыхавших на газоне курортниц

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Две пожилые курортницы, которые приехали на лечение в один из санаториев ставропольского Железноводска, попали под колеса грузовика, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Водитель грузового автомобиля MAN при повороте с улицы Лермонтова в лечебный парк города задней правой стороной наехал на двух пожилых женщин, которые находились в момент ДТП на газоне. По предварительным данным, водитель не рассчитал радиус поворота", - отмечает полиция.

Пострадали 78-летняя жительница Краснодарского края и 70-летняя жительница Калужской области. Женщин с тяжелыми травмами ног госпитализировали в больницу Пятигорска.

За рулем грузовика находился 61-летний житель Ставрополья, в момент ДТП он был трезв.

По факту происшествия проводится проверка.