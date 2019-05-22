Военные коммунальщики задолжали "Газпрому" 7,3 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность структур министерства обороны (ФГБУ "ЦЖКУ", АО "ГУ ЖКХ", АО "РЭУ", и прочие) за газ в 2018 году выросла на 1,4%, сообщается в справке к пресс-конференции "Газпрома" по внутреннему рынку.

Если на конец 1 января 2017 года она составляла 3,76 млрд рублей, то на 1 января 2018 года - 7,25 млрд рублей и на 1 января 2019 года - 7,35 млрд рублей.

"93,4% долга бюджетных организаций за газ приходится на организации Минобороны", - подчеркивает "Газпром".

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сказал, что "просроченный долг организаций министерства обороны перед компаниями группы "Газпром" - это и "Газпром межрегионгаз", и "Газпром энергохолдинг", и "Газпром теплоэнерго" составляет на 1 апреля около 12 млрд рублей".

"Погашение долга за счет введения процедуры банкротства организаций Минобороны, как вы понимаете, осложнено, подчас невозможно ввиду отсутствия собственного имущества. Потому что котельные минобороны передавались этим организациям в безвозмездное пользование или на праве хозяйственного ведения. Но надо эту проблему урегулировать, и суммы там действительно приличные", - рассуждает Густов.

"Это проблема по всей стране, мы ей занимаемся. Сейчас есть обращение председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Алексеевича Зубкова министру обороны с предложениями по определению источников, механизмов, сроков погашения этой задолженности. Конечно, думаю, что потребуется вмешательство правительства Российской Федерации", - полагает глава МРГ.