Коммунальная структура Минобороны опровергла наличие долга за газ перед "Газпромом"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ФГБУ "ЦЖКУ") Минобороны РФ опровергло наличие задолженности за газ, о которой говорилось в справке к пресс-конференции "Газпрома" по внутреннему рынку.

В сообщении ФГБУ "ЦЖКУ", организации, отвечающей за предоставление коммунальных услуг в интересах ВС РФ, утверждается, что учреждение было образовано в апреле 2017 года, правопреемником акционерных обществ не является и ответственность по их долговым обязательствам не несет.

"В рамках заключенных государственных контрактов с ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпром теплоэнерго", ООО "Газпром энергохолдинг" на поставку газа и тепловой энергии с апреля 2017 года по март 2019 года в учреждение (ФГБУ "ЦЖКУ" - ИФ) поступили документы на оплату и оплачены на сумму более 11,5 млрд руб.", говорится в сообщении.

По состоянию на 23 мая 2019 года задолженность за поставленные ресурсы отсутствует, подчеркивается в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что, согласно справке к пресс-конференции "Газпрома" по внутреннему рынку, просроченная задолженность структур министерства обороны (ФГБУ "ЦЖКУ", АО "ГУ ЖКХ", АО "РЭУ", и другие) за газ в 2018 году выросла на 1,4%.

Отмечалось, что если на конец 1 января 2017 года долги составляли 3,76 млрд рублей, то на 1 января 2018 года - 7,25 млрд рублей и на 1 января 2019 года - 7,35 млрд рублей.

В "Газпроме" подчеркнули, что 93,4% долга бюджетных организаций за газ приходится на организации Минобороны РФ.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сказал, что "просроченный долг организаций министерства обороны перед компаниями группы "Газпром" - это и "Газпром межрегионгаз", и "Газпром энергохолдинг", и "Газпром теплоэнерго" составляет на 1 апреля около 12 млрд рублей".

"Погашение долга за счет введения процедуры банкротства организаций Минобороны, как вы понимаете, осложнено, подчас невозможно ввиду отсутствия собственного имущества. Потому что котельные Минобороны передавались этим организациям в безвозмездное пользование или на праве хозяйственного ведения. Но надо эту проблему урегулировать, и суммы там действительно приличные", - отметил Густов.